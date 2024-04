Juventus, la crisi storica e poi lo scudetto

Juventus, tutto è cambiato

Il paradosso del calcio è che, nonostante cambi e sia necessario aggiornarsi per stare al passo, tutto è ciclico, tutto è già visto, seppur in altre versioni.Si torna a parlare di patto spogliatoio dopo un ciclo di risultati negativi e una discesa verticale in classifica. Cose viste e riviste. Ma, come dicevamo, allo stesso tempo tutto cambia. Sono passati 9 anni, sembrano molti di più per quante cose sono diverse in casa bianconera, daLo scudetto della stagione 2015/2016 fu festeggiato con l'hashtag #Hi5tory e quello scudetto fu davvero storico, in tutti i sensi. A ottobre i giornali titolavano: "Juventus, ciao scudetto a ottobre". A Reggio Emilia, contro il Sassuolo, la Juve perse 1-0. Era la decima giornata e fin lì i bianconeri collezionarono 12 punti dei 30 a disposizione, frutto di 4 sconfitte, 3 pareggi e 3 vittorie. Da lì il patto dello spogliatoio, una serie infinita di risultati positivi e il quinto scudetto.Questa volta, la serie negativa che ha gettato la Juventus nella crisi dice: 7 punti in 9 partite frutto di una vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte. Un altro mondo, chiaramente nessuno pensa che un patto spogliatoio possa far compete i bianconeri per uno scudetto già cucito sulle maglie dell'Inter. Ma, ugualmente, non ci si illuda che la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio rappresenti la luce infondo al tunnel.Nelle ultime stagioni, infatti, la Juventus ha ampiamente dimostrato di non avere i mezzi per ripetere l'impresa del 2016 e, cioè, uscire dalle crisi di risultati con una serie positiva che permetta di recuperare punti sulle altre. Quella di oggi è la Juventus delle montagne russe e della mancata continuità; dei passettini – spesso Allegri li cita nelle interviste e nelle conferenze -, e la partita di Coppa Italia contro la Lazio ha rappresentato il primo.