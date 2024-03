Juventus, i numeri della crisi

Juve, Champions a rischio?

Il messaggio di Vlahovic



IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS NELLE PROSSIME 5 PARTITE

Juventus-Atalanta

Juventus-Genoa

Lazio-Juventus

Juventus-Fiorentina

Torino-Juventus

I risultati e le prestazioni, a volte coincidono, altre volte meno. Contro il Frosinone laera stata deludente ma ha vinto. Contro ilè stata invece convincente, almeno rispetto all'ultimo mese, ma è uscita con zero punti. Questione ovviamente anche di forza degli avversari e episodi, girati contro allo Stadio Maradona. Una partita che lascia sensazioni positive in termini di gioco ma che rimette la Juventus in piena crisi di risultati, se mai ne fosse uscita.I numeri sono lì a dimostrare l'incredibile cambio di passo che la squadra di Allegri ha fatto da fine gennaio. Una sola vittoria nelle ultime sei gare; cinque punti in totale.in questo arco di tempo. Tredici punti persi rispetto ad Inter e Bologna, 10 in meno della Roma e sei rispetto a Milan e Napoli. Oltre i numeri, c'è la classifica, che ora può iniziare a preoccupare.Forse, non ancora per la qualificazione in Champions, anche se la partita contro ldiventa decisiva per evitare di passare un finale di stagione come nessuno pensava fino a poche settimane fa. Ma considerando chi c'è dietro, la Juventus adesso non solo deve lottare per difendere il secondo posto (Milan a -1) ma anche il terzo non è più così scontato visto che il Bologna (sei vittorie consecutive), ha accorciato a -6 ed ha ancora da poter sfruttare lo scontro diretto in casa. Vlahovic è stato chiaro nel post partita ; guai accontentarsi di qualificarsi in Champions come terza o quarta forza. Se è vero che in termini economici la cosa più importante è accedere alla massima competizione europea a prescindere dal posizionamento finale, come sarà raggiunta la qualificazione diventa decisivo per valutare la stagione dei bianconeri e di Massimiliano Allegri, che oggi ha un solo punto in più rispetto all'anno scorso. E il calendario non aiuta.