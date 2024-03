Dall'ultimo weekend di gennaio, laha attraversato un periodo di risultati deludenti in Serie A, accumulando solo sette punti nelle successive nove partite (una vittoria, quattro pareggi, quattro sconfitte). Durante questo periodo, solo Salernitana (due punti), Frosinone (tre punti) e Sassuolo (quattro punti) hanno ottenuto un punteggio inferiore rispetto ai bianconeri. Questo rendimento al di sotto delle aspettative ha sollevato preoccupazioni riguardo alla forma e alla coesione della squadra, evidenziando la necessità di analizzare e correggere eventuali lacune per ristabilire una solida base per il resto della stagione.