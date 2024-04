Juve, segnali di reazione

Già un pareggio contro la Roma allo Stadio Olimpico significherebbe ipotecare la qualificazione in Champions. Per Massimilianosarebbe più onorevole arrivarci di slancio, al grande obiettivo stagionale, non di inerzia e guardando cosa succede alle rivali, ma alla fine contano solo piazzamenti e risultati. Tra l'altro, se non ci si vuole limitare ai soli numeri, lasi sta presentando dignitosamente alla volata finale: secondo Il Corriere dello Sport, la partita contro il Milan ha consolidato i segnali recenti di una, che ha eliminato la Lazio dalla Coppa Italia con un finale in crescendo e che nel match con il Cagliari è uscita tutta nel secondo tempo, portando l'assalto negli ultimi venti minuti.La condizione atletica, in sostanza, è buona, in progresso. Allegri, senza Nicolò Fagioli e Paul Pogba da inizio stagione, sta tirando fuori il massimo dall'organico: Arekè tornato e sta facendo la differenza, Federicova gestito, così come Kenancon la sua fantasia da 18enne, poi Timothysi sta riproponendo e Andreaè sempre più un jolly fondamentale. Certo, restano anche le tensioni latenti, come nel caso di Dusan, ma un minimo cenno di reazione da parte della squadra c'è stato. Non rimane dunque che concentrarsi sul prossimo appuntamento.