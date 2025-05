La Juventus segue Benja Cremaschi dell'Inter Miami: la situazione

Getty Images

La Juventus sta per concludere una stagione a dir poco movimentata, con tanti capovolgimenti di fronte che hanno messo a dura prova l'equilibrio della squadra in altrettante occasioni. I bianconeri proveranno a centrare la qualificazione in Champions nelle ultime due partite di campionato, un obiettivo tanto inseguito quanto tormentato per la squadra prima die poi diI bianconeri sanno bene che il quarto posto sarà fondamentale per lavorare al meglio nella prossima stagione su tanti fronti. Il club ha iniziato ufficializzando l'accordo con Jeep e Visit Detroit come nuovi front-of-shirt-partners , ma non solo: la Juve comincia già a lavorare sul mercato, tenendo d'occhio diversi profili per la rosa del futuro.

Chi è Cremaschi

Non solo la Juventus: concorrenza su Cremaschi

Tra questi c'è anche il centrocampista dell'Inter Miami, che piace ai bianconeri - e ad altri club - e conosce bene, ma ci arriveremo.Cremaschi è un centrocampista classe 2005, nato in Florida, con origini argentine e passaporto italiano: basterebbe questo per mettere gli occhi su di lui. Eppure Cremaschi ha già collezionato diverse esperienze importanti, ed è alla prima stagione con l'Inter Miami di Messi, con cui haIl centrocampista è già stato convocato dalla nazionale maggiore, giocando due partite. Insomma, le carte in regola ci sono tutte e la Juventus lo sa: i bianconeri seguono attentamente il giocatore, che potrebbe essere una buona opzione low-cost per il centrocampo, reparto in cui si sogna in grande con il nome di Sandro Tonali.La valutazione di Cremaschi si aggira, dunque un affare con cifre decisamente più contenute. Il classe 2005 non brilla particolarmente in fase di passaggio e nel ritmo, ma dimostra una discreta tecnica oltre a un buon rendimento in fase d'interdizione.Come anticipato, però, la Juve non è il solo club interessato: in Serie A lasegue da tempo il giocatore e non lo vuole perdere d'occhio. Anche ilaveva visionato Cremaschi, mentre ilpuò essere un'opzione concreata, anche se bisognerà fare attenzione anche alla suggestione





