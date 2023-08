Il Juventus Creator Lab produce oltre 1.500 pezzi di contenuti al mese ed ha aiutato il club a aumentare le visualizzazioni video di oltre 2 miliardi quest'anno. Unendosi a noi nell'ultimo episodio del Footballco Business Podcast per raccontarci tutto sul progetto Creator Lab, ci sono Mike Armstrong, Chief Marketing and Communications Officer della Juventus, e Marco Castellaneta, responsabile dei media digitali del club.



Mike e Marco discutono il ruolo del Creator Lab e le storie dietro Federico Chiesa: Back on Track, We The Next Gen e Giampaolo Sgura Black and White - tre pezzi di contenuto importanti ma molto diversi tra loro. Ecco le loro parole a FootballCo, nell'intervista di Romeo Agresti.





Mike Armstrong



LA POSIZIONE - "Siamo a due passi dall'azione. In un luogo che sarà presto solo del Lab Juventus, tra uffici, JHotel e training Center. Per ora Juventus Creator Lab è un gruppo di persone, creato per fare contenuti per una nuova audience. Sono qui da 1 anno e 9 mesi, dopo tanti anni di vittorie, grandi esperienze in Champions, Ronaldo che è la prima star su Instagram. La prima osservazione fatta è stata: dobbiamo fare un altro tipo di lavoro rispetto agli altri club, avvicinandoci all'audience del futuro. Abbiamo fan lontani che non possono vederci per vari motivi, il nostro lavoro è creare un accesso anche per quelle persone. Come fare, però? Creando qualcosa di diverso. Ecco perché sarà differente anche il nostro spazio: più stile LA, come un gaming studio. Questo è l'effetto che vogliamo".



CHIESA - "Il doc? Chiesa è un grande giocatore, è conosciuto per il suo talento ma anche per l'etica lavorativa che ha. Ha avuto un infortunio molto pesante, Matteo Fabris è stato molto di supporto con noi e per noi è stata una grande opportunità raccontare questa storia e permettere alla nostra fanbase di conoscerla. Abbiamo discusso tanto sulla piattaforma giusta: abbiamo scelto Amazon Prime. Avevamo diversi punti di vista, ma Amazon è stata fenomenale e l'ha portata in più Paesi. E' stata la prima, grande produzione nostra".



OTTs - "Facciamo fatica a vedere materiale significativo. Le OTTs dei club sembrano chiuse, non vediamo che l'industria vada realmente in questa direzione e ci sembra frammentata. E' difficile avere realmente accesso. Quando ero in Google avevo visto che le persone mediamente hanno 80-90 app sul proprio telefono, io ne avevo 120. Saresti sorpreso di come utilizzi il telefono. Il 95% del tempo lo spendi su sei app. Google, Meta, Amazon, Disney. Se vuoi creare una specifica OTT devi competere lì. Cosa significa? Devi investire pesantemente, oggi si aspettano personalizzazioni. Devi avere contenuti così esclusivi che devono funzionare. E le persone vogliono accesso gratuito".



SERIE A - "La Serie A ha anni interessanti, pragmaticamente la lega deve capire come essere cooperativa tra le squadre e poi la questione diritti tv. In Drive to Survive hai 12 team e in Serie A devi mettere insieme 20 squadre. Puoi decidere se avere o meno le squadre, la produzione dovrebbe concentrarsi sulle storie di vittoria o altro. Ma non si possono coprire bene tutte le gare".



NEXT GEN SU TIK TOK - "Non si capisce bene la frequenza che è richiesta. Lo sforzo è incredibile, tenere testa alla domanda, i numeri sono importanti. La Juve ha investito tanto sui ragazzi, il rebrand va in questa direzione. E' importante per l'industria, per il team, continuare a supportare chi ci sarà. Aiutiamo il progetto".



SGURA - "E' un grande fenomeno, ha lavorato con celebrità, top models, grandi magazines. Abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con lui, grazie a Edo Bandini, vicino a Sgura, che è tifoso della Juventus. Abbiamo celebrato il suo lavoro in bianco e nero con alcuni giocatori della Juventus. Football e fashion, nel suo studio a Milano. Era una grande opportunità per noi. Adidas è un natural fit, è vestito dai giocatori ed è un simbolo del fashion. Ci aiuta nel progetto".



L'OBIETTIVO - "Credo che sia raccolto in 3 obiettivi: mettere insieme i nostri fan, abbiamo l'opportunità di provvedere con contenuti diversi che meritano di vedere. Quando ripenso agli ultimi 6 mesi, abbiamo lanciato due contenuti Amazon, abbiamo raccontato storie di umanità con le Women, freestyle. Sono molto contento della direzione intrapresa dal team. Il primo obiettivo è servire la nostra clientela. Poi c'è la reputazione: è importante conoscere e capire la parte giovane della fanbase. Infine l'aspetto economico: stiamo costruendo qualcosa, siamo una startup e non sottovalutiamo questo fattore. Un passo alla volta e non andiamo oltre".





Marco Castellaneta



I CONTENUTI MARCHIATI JUVE - "Prendiamo in considerazione una settimana tipo: tutto il nostro ecosistema, che si compone anche dei social media, oltre a OTT e Juventus TV, abbiamo 1500 contenuti che emergono ogni settimana. Contiamo ogni messaggio, ogni video, ogni tipo di contenuto. A volte il contenuto giusto al momento giusto può avere un effetto più importante di qualsiasi altro video. Metà dei contenuti arrivano da ciò che accade in gara, l'altra metà sarà occupata da altri topics".



LA PRODUZIONE CHIESA - "A volte il dietro le quinte può essere più rilevante. Quanto accade in campo è già raccontata dai broadcaster. Ma quando hai accesso, intimo, alla vita dei giocatori e al campo d'allenamento, qui Juventus Creator Lab può incidere. Abbiamo rapporti stretti con loro, e con Chiesa abbiamo avuto grande accesso. Casa sua, gli incontri, gli interventi. Qualcosa a cui il consumatore non è abituato. E' impattante, anche di più rispetto a quello che si vede in campo".



ALL OR NOTHING - "Cos'abbiamo imparato? E' stata una buona scuola. Amazon non era qui, la produzione è stata qui per un anno e ci siamo abituati ad avere le telecamere fisse sui giocatori. Faevamo affidamento su questa cosa quando abbiamo fatto il contenuto su Chiesa. Erano abituati ed è stata una grande chance per noi, potevamo muoverci allo stesso modo. All or Nothing ci ha aiutato tanto e ci ha aperto le porte".



COSA ASPETTARCI - "Dopo Chiesa, che per noi è stato il primo pilot, abbiamo visto che c'è potenzialità sul progetto e c'è richiesta. Abbiamo lavorato tanto nel Lab e abbiamo creato un catalogo di storie interessanti che potremo raccontare e produrre. Per ora abbiamo questo catalogo. Dalla prima squadra alla Next Gen, la squadra femminile. Abbiamo tante storie da raccontare e la parte interessante è che possiamo produrle di nostra sponte".



NEXT GEN SU TIK TOK - "Quest'anno hanno raggiunto un grande punto, la finale di Coppa Italia di Serie C. Abbiamo potuto creare una storia attraverso TikTok, la prima original series. Abbiamo una bella relazione con TikTok, ci vedono come un posto per esperimentare, a noi piace. Nel brainstorm con noi abbiamo ragionato su tante cose. E ci hanno detto: perché non proviamo a fare la prima serie sulla piattaforma? E l'abbiamo fatto. Non c'erano riferimenti, un foglio bianco e abbiamo capito come farlo. E' stato molto bello, per tutti era la prima volta e abbiamo costruito tutto con TikTok. Cinque minuti di dietro le quinte. L'approccio, la diretta, il post. Dal punto di vista produttivo è stato stimolante, è stato tutto in verticale e il linguaggio era differente. Abbiamo lavorato duro per capire come farlo, ma siamo contenti di ciò che abbiamo creato. Più difficile di Chiesa? Sono diversi, per due audience diversi. Amiamo il fatto che si possano fare contenuti differenti per audience differenti. Qualcosa di tradizionale come per Amazon e qualcosa per l'audience GenZ. Sui contenuti nel 2023 devi essere flessibile".



IL PROGETTO - "La Juventus è credibile, quando approcci altri topic devi avere partner strategici. Con Giampaolo è stato così, era lui la star e abbiamo voluto raccontare la storia attorno a lui e con lui. Quando non parli del tuo core topic hai bisogno di partner strategici: così abbiamo approcciato altre strutture, devi avere così il supporto che ti dia credibilità e l'audience di quell'industry. Abbiamo girato un altro documentario, oggi su Amazon per l'Italia e sul nostro Youtube per l'estero. In questi progetti vuoi essere particolarmente credibile, vuoi selezionare i giocatori in maniera naturale e organica, altrimenti è forzata. Nel selezionare i calciatori conoscevamo i nostri calciatori, Fagioli, Pogba e Vlahovic erano molto interessati".