È la parola più utilizzata nei nuovi studi di Juventus Creator Lab , oggi presentati ai media. E di media si è parlato, sebbene in forma diversa, anti-tradizionale. “Questa parte del calcio cambia rapidamente - spiega Mike,, Chief Marketing & Communications Officer di Juventus -, specialmente l’utilizzo. A prescindere dall’età che hai e da dove provieni”.L’obiettivo è stare al passo, per la. E in particolare “capire cosa possiamo portare alle prossime generazioni. Non vediamo le differenze tra i ruoli, scegliamo i migliori per raccontare e imparare”.Oltre alla nuova facility - “LA style, come un gaming studio” -, la Societa ha stretto delle partnership commerciali strategiche. La prima sarà capitata sul vostro smartphone senza dubbio: è Celine, 1.3 miliardi di visualizzazione di media, regina dei social a tema calcistico. Poi 433 e la loro “narrazione worldwide”, così come FTBL. Infine Stardust, di Alan Tonetti: nasce dall’idea di unire le star web più viste e cliccate, insieme in un unico sistema.Il fine ultimo: creare. Content, connessioni, storie.- oltre 167 milioni -, il quinto club al mondo su YouTube, Instagram e TikTok.Le milestone raggiunte sono emblematiche: oltre 60 milioni di followers su Instagram, 30 milioni per TikTok e 7.5 milioni su YouTube.Nel 2022, 2 miliardi di visualizzazioni video in più rispetto alla precedente annata. Views cresciute del 159%. “Abbiamo lavorato duramente per questo progetto, da quando era ancora una semplice idea - ha spiegato Marco Castellaneta, Head of Digital di Juventus -. Raccontiamo storie mia raccontate prima, e che permettono agli appassionati e ai fans di avere accesso maggiore alla Juventus”