Da Juventus.com:



“Freestyle saved my life”.



Nel titolo dell'ultimo lavoro dello Juventus Creator Lab, c'è la perfetta sintesi della favolosa storia del suo protagonista, Adonias Fonseca.



Brasiliano di Miraí, cittadina a circa 300 chilometri da Rio de Janeiro, dopo aver vinto un contest organizzato dalla Juventus, è da un anno il freestyler ufficiale del club, ma per arrivare a coronare quello che lui stesso definisce il sogno di una vita, ha dovuto superare un ostacolo dopo l'altro: da un primo infortunio, che ha infranto le sue speranze di diventare calciatore professionista, alla malattia del papà che lo ha costretto da adolescente a caricarsi sulle spalle il peso della sua famiglia, lavorando mentre studiava ingegneria civile e, appena diciottenne, diventava padre. In questo viaggio lo ha sempre accompagnato l'amore per il freestyle, al quale ben presto si è unito quello per il futsal, il calcio a cinque che spopola in Brasile.



Grazie all'amico Falcao, che del futsal è re indiscusso, ecco allora la decisione di tentare la strada del professionismo, ostacolata però da un nuovo, grave infortunio. Chiunque si sarebbe perso d'animo. Non Adonias, che mentre affronta la riabilitazione, progetta di sua mano e costruisce un'accademia di calcio per i bambini di Mirai, cui insegna ogni giorno non solo come stare in campo, quanto come stare al mondo. Da un anno, lo fa indossando la maglia della Juve.