Da“Freestyle saved my life”, la storia di Adonias FonsecaBrasiliano di Miraí, cittadina a circa 300 chilometri da Rio de Janeiro, Adonias Fonseca dopo aver vinto un contest organizzato dalla Juventus, è da un anno il freestyler ufficiale del club, ma per arrivare a coronare quello che lui stesso definisce il sogno di una vita, ha dovuto superare un ostacolo dopo l'altro: da un primo infortunio, che ha infranto le sue speranze di diventare calciatore professionista, alla malattia del papà che lo ha costretto da adolescente a caricarsi sulle spalle il peso della sua famiglia, lavorando mentre studiava ingegneria civile e, appena diciottenne, diventava padre. In questo viaggio lo ha sempre accompagnato l'amore per il freestyle, al quale ben presto si è unito quello per il futsal: in questo documentario è infatti presente l'amico Falcao, che del futsal è re indiscusso.Juventus Women 360La terza stagione del format innovativo in vertical storytelling concepito dal Club insieme a TikTok, iniziato durante la scorsa stagione con WeTheNextGen, il racconto della seconda squadra maschile durante le finali di Coppa Italia di Lega Pro, e proseguito con OnTheRoad2023, il dietro le quinte del tour americano della prima squadra maschile. Questa volta, raccontiamo la prima squadra femminile con accessi e punti di vista inediti: 4 episodi in formato nativo verticale, distribuiti in esclusiva sul nuovo canale TikTok @juventuswomen lanciato in occasione dell’annuncio di TikTok nuovo sleeve partner delle Juventus Women.