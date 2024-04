Alessandro, voce di Sky Sport e storico giocatore del, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport dove ha parlato della. Tra i punti toccati si è concentrato anche sulla coppia offensiva dei bianconeri, Dusane Federico. Di seguito le sue parole.COSTACURTA - "Credo che Vlahovic sia quello che ha fatto meglio. Trovo che si innervosisca un po’ troppo facilmente, ma penso che alla fine abbia fatto una buona annata e se fossi la Juve non me ne libererei mai. Federico è quello che ha reso meno, ma penso alla base ci siano soprattutto motivi di ordine fisico. Non si è mai sentito sicuro di sé, però secondo me è il giocatore italiano più forte e penso che in un ambiente dove ha un po’ più fiducia come quello della Nazionale possa tornare a esaltarci come all’Europeo precedente"