La straordinaria prestazione di Matiasnon è passata inosservata neanche alla. Il talento argentino proveniente da Mar del Plata ha già catturato l'attenzione a Frosinone, dove è diventato il primo giocatore nella storia del club a segnare in doppia cifra in una singola stagione di Serie A. Con dieci gol in 27 partite, ha alimentato le speranze di salvezza dei canarini. Nonostante il suo attuale impegno con l'Under 23, guidata da Javier Mascherano, Soulé è concentrato sul presente con la sua squadra, ma è evidente che alla fine della stagione, una volta tornato alla Juventus, dovrà discutere del suo futuro con il club bianconero.