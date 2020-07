Luca Pellegrini giocherà gli ultimi mesi in prestito al Cagliari prima di tornare alla Juventus che l'ha acquistato giusto un anno fa dalla Roma scambiandolo con Leonardo Spinazzola. Il laterale classe '99 tornerà alla Continassa in attesa di capire cosa farà la società. Possibile la sua permanenza in bianconero specialmente nel caso in cui un terzino partisse e in questo caso i nomi più papabili sono quelli di Alex Sandro e Mattia De Sciglio. Di certo il suo agente Mino Raiola vuole una decisione definitiva per il prossimo mercato: permanenza alla Juve o cessione, niente prestito. Intanto Pellegrini cerca di dare il massimo per il Cagliari sperando nella riconferma alla Juve.