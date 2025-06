Juventus, cosa succede al mercato in uscita: le ultime prima del Mondiale per Club

Getty Images

0044 chiama, larisponde. Niente spy story, sebbene il calciomercato offra spesso sfumature da thriller. Il prefisso internazionale britannico corrisponde ad un segnale piuttosto chiaro: dall’altra parte della linea ci sono i rappresentanti del. Rinfrancato dalla storica vittoria in FA Cup – primo trofeo in 120 anni di storia –, il club londinese guarda già al futuro. Obiettivo: rafforzare la difesa.Gli uomini mercato delle "Eagles" hanno puntato il mirino su Torino, e in particolare nel mirino sono finiti Lloyd Kelly e Tiago Djalò . I primi contatti sono stati avviati e la Juventus, dal canto suo, ascolta con attenzione.

L'avventura di Djalò al Porto si è rivelata molto complicata anche a causa di alcuni comportamenti extra campo non propriamente irreprensibili che hanno fatto stizzire i lusitani. Kelly, invece, da quando è arrivato a gennaio ha alternato (pochi) alti e (molti) bassi, sollevando dubbi sulla bontà del suo arrivo.Due situazioni diverse, ma accomunate da un rendimento al di sotto delle aspettative. Entrambi rappresentano oggi l’esito di una strategia di mercato che, nelle ultime due stagioni, non ha affatto funzionato. Di fronte a un’offerta congrua, infatti, la Juve non si opporrebbe: l'eventuale tesoretto ricavato verrebbe reinvestito per rinforzare la squadra allenata da Igor Tudor, fresco di rinnovo Resta aperta la questione Douglas Luiz: appena 37 minuti sotto la guida del tecnico croato, un feeling mai nato e un addio che a questo punto potrebbe concretizzarsi dopo una sola stagione .Il centrocampista brasiliano resta un profilo ambito in Inghilterra, forte di una stagione da protagonista con l’Aston Villa. A Torino, la sua esperienza rischia di essere già ai titoli di cosa, e anche in questo caso, un’offerta adeguata potrebbe chiudere rapidamente il discorso.Da monitorare c'è anche la situazione di Mbangula: dopo essersi imposto con Thiago Motta, il classe 2004 è finito fuori dai radar con Tudor. Il problema è di natura tattica: il belga è un esterno d’attacco puro – esclusa una breve parentesi da sottopunta in Next Gen – e non trova collocazione in un modulo che non prevede ali. Eppure, quanto mostrato a inizio stagione non è passato inosservato: il suo nome circola tra Serie A, Premier League e Bundesliga. La valutazione si aggira sui 20 milioni.In cerca di rilancio anche Milik e Perin. Il recente rinnovo fino al 2027 non garantisce la permanenza del centravanti polacco, mentre il portiere – con 9 presenze e 750 minuti all’attivo – potrebbe valutare nuove opportunità per tornare protagonista, magari di nuovo sul palcoscenico della Serie A.Infine, ci sono i rientri dai prestiti, quelli che proveranno a convincere Tudor e Comolli durante la vetrina del Mondiale per Club: Stiamo parlando di Kostic e Rugani. Serietà, applicazione e spirito di squadra: potrebbero essere queste le chiavi per conquistarsi una conferma e risolvere un mercato in uscita ancora tutto da plasmare.