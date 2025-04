Juventus, cosa succede in casa? La grande differenza rispetto al passato

Getty Images

Corsi e ricorsi nella stagione bianconera. La Juventus di Thiago Motta aveva conosciuto la prima sconfitta in Serie A a Napoli, dopo un girone d’andata da imbattuta. Ora, sotto la guida di Igor Tudor, la striscia positiva si è interrotta al Tardini di Parma, al quarto appuntamento dall’arrivo del tecnico croato. Un campanello d’allarme importante: delle quattro sconfitte raccolte finora in campionato,, un dato poco confortante considerando

Proprio per questo, diventa fondamentale sfruttare il prossimo turno casalingo. All’Allianz Tudor ha ottenuto i suoi due successi da allenatore bianconero, e il calendario mette sulla strada il Monza, fanalino di coda senza più obiettivi di salvezza. Sulla carta, l’occasione ideale per ripartire: in pratica, però, nulla può essere dato per scontato. In questa stagione, infatti, la Juventus ha spesso sofferto contro le squadre di bassa classifica, lasciando per strada punti preziosi.Vincere contro il Monza non è soltanto un obbligo per mantenere vive le speranze europee: è anche una necessità personale per Tudor. Senza il raggiungimento del quarto posto, il suo percorso sulla panchina bianconera rischia di chiudersi prima ancora di decollare.