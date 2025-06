Juventus, cosa succede con Vlahovic

2025 Getty Images

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è ancora incerto e l’addio sembra sempre più probabile. Il centravanti serbo ha un contratto in scadenza nel 2026, ma il mancato rinnovo e l’ingaggio in salita — 12 milioni di euro netti dal prossimo luglio — spingono la società bianconera a valutare seriamente la cessione per alleggerire il bilancio. Diversi club seguono la sua situazione: dall’Atletico Madrid al Galatasaray, passando per Arsenal e Milan, dove ritroverebbe Allegri.L’interesse più concreto, però, arriva dalla Turchia: il Fenerbahce di José Mourinho ha formulato un’offerta da 30 milioni di euro, con una proposta d’ingaggio da 10 milioni annui per il giocatore, secondo Gazzetta. La Juventus, però, parte da una valutazione di almeno 40 milioni e al momento esiste ancora distanza tra domanda e offerta.

Tuttavia, la disponibilità della Juve a liberarsi del pesante ingaggio del serbo lascia spazio a trattative. I contatti tra il Fenerbahce e l’entourage del giocatore sono già avviati e il club turco, con Mourinho in prima linea, è ora in pole position. Intanto il Milan resta alla finestra, pronto a inserirsi qualora l’operazione con i turchi non dovesse andare in porto. La partita è appena iniziata.