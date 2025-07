Juventus, cosa succede con Rugani

2025 Getty Images

Il futuro di Daniele Rugani alla Juventus resta in sospeso. Il difensore classe 1994, cresciuto nel vivaio bianconero e reduce da un prestito all’Ajax, è sotto osservazione da parte di Igor Tudor, che in vista del ritiro sta valutando attentamente i profili difensivi in vista della stagione 2025/26. Secondo il Corriere dello Sport, la permanenza di Rugani dipenderà dalle scelte tecniche dell’allenatore croato.Nonostante le incertezze, Rugani ha mostrato impegno, disciplina e spirito di gruppo durante la preparazione estiva. La sua duttilità — può giocare sia in una difesa a quattro che in una linea a tre — e la sua esperienza lo rendono un’opzione affidabile per completare la rosa, soprattutto in vista degli impegni su più fronti, tra campionato, coppe nazionali ed Europa.

La dirigenza, con Damien Comolli in prima linea, sta però valutando anche alternative più giovani e con profili diversi. Un’eventuale partenza servirebbe a liberare spazio salariale e a favorire la crescita di nuovi talenti.La decisione definitiva arriverà entro fine luglio, con il raduno estivo ormai alle porte. Rugani resta in attesa: la sua permanenza dipenderà dalla fiducia di Tudor e dalla direzione tecnica che la Juventus vorrà intraprendere.