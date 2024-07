Danieleha recentemente rinnovato il suo contratto con lafino al 2026. Tuttavia, il difensore centrale è attualmente in uscita dal club bianconero. Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile trasferimento in Arabia Saudita, con il futuro del giocatore che potrebbe chiarirsi nei prossimi giorni. Le offerte dal campionato arabo sembrano allettanti, e Rugani potrebbe presto lasciare Torino per iniziare una nuova avventura professionale all'estero.