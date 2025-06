Juventus, cosa succede con Nico Gonzalez

2025 Getty Images

Nico Gonzalez potrebbe lasciare la Juventus dopo una sola stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Olympique Marsiglia è interessato al centrocampista argentino. Il club francese, guidato da Roberto De Zerbi da un anno, cerca rinforzi per alzare il livello tecnico della rosa, e l’ex Fiorentina è uno dei profili monitorati.Alla Juventus, Gonzalez non ha rispettato le attese: il suo impatto è stato al di sotto delle aspettative, con prestazioni altalenanti e una difficoltà evidente ad adattarsi agli schemi bianconeri. Per questo motivo, la società lo considera tra i giocatori cedibili. La valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che potrebbe finanziare nuovi innesti in mediana.

Il Marsiglia, alla ricerca di profili di qualità per rafforzare il centrocampo, potrebbe rappresentare una destinazione ideale per rilanciare la carriera del classe ’98. La trattativa non è ancora in fase avanzata, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi concreti. La Juve resta in attesa di offerte ufficiali, pronta a valutare ogni possibilità per il futuro del giocatore.