Juventus, cosa succede con Kolo Muani

Il futuro diallaè sempre più incerto dopo l’addio di. L’attaccante francese, arrivato con grandi aspettative, aveva iniziato bene la sua esperienza in bianconero, ma la sua permanenza dipenderà dalle trattative con il. A fine stagione, la dirigenza juventina valuterà con il club parigino se esistono le condizioni per confermarlo a Torino.Nel frattempo, l’interesse per Muani cresce in Premier League. Secondo TBR Football, diverse squadre inglesi starebbero monitorando la sua situazione e potrebbero presto avviare trattative con il PSG. Tra i club interessati figurano Arsenal, Chelsea, Liverpool, Aston Villa e Newcastle, tutte alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo.

La Juventus dovrà quindi decidere se puntare sull’attaccante francese o lasciare spazio ad altre operazioni di mercato. Molto dipenderà dalle richieste economiche del PSG e dalla volontà del giocatore, che potrebbe essere attratto dall’idea di giocare in Premier League. Con l’estate alle porte, il destino di Kolo Muani resta aperto, tra un possibile futuro in bianconero e le tentazioni del campionato inglese.