Juventus, cosa succede con Kolo Muani

Getty Images

La Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione sul mercato, e l’attacco non farà eccezione. Tra i nodi da sciogliere c’è il futuro di Randal Kolo Muani, arrivato a Torino in prestito secco dal Paris Saint-Germain. Il francese ha vissuto una stagione altalenante, con alcuni sprazzi di qualità ma senza riuscire a imporsi con continuità.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua permanenza in bianconero è tutt’altro che certa. Anzi, al momento l’unico scenario che potrebbe portare alla conferma dell’ex Eintracht è quello di un rinnovo del prestito per un’altra stagione, possibilmente a condizioni economiche più vantaggiose per la Juve. Un'operazione non semplice, ma non da escludere a priori.

Il club bianconero valuterà attentamente le prossime mosse, tenendo conto anche - eventualmente -, dei piani del nuovo allenatore e della volontà del giocatore. Kolo Muani, dal canto suo, potrebbe avere l’opportunità di rilanciarsi a Torino, ma solo se le circostanze lo permetteranno.Il suo futuro, dunque, resta avvolto nell’incertezza, come quello di molti altri protagonisti della rosa bianconera.