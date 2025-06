Juventus, cosa succede con Jonathan David

AFP via Getty Images

David Juve: valutazioni tattiche e costi elevati

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca del profilo giusto per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Tra i nomi accostati alla Vecchia Signora figura da tempo quello di Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille, autore di una doppietta recente con la sua Nazionale. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, la pista che porta al classe 2000 appare sempre più in salita.Nonostante l’indubbia qualità e le ottime prestazioni offerte da David, la Juventus sta facendo riflessioni approfondite sulle sue caratteristiche tecnico-tattiche, non del tutto compatibili con le idee di gioco attualmente in cantiere. A pesare ulteriormente sono le modalità d’acquisto: se è vero che il canadese potrebbe liberarsi a parametro zero, i costi tra commissioni, bonus e ingaggio risultano tutt’altro che leggeri. Una combinazione che al momento frena la dirigenza bianconera, orientata verso operazioni più sostenibili e funzionali.

Juventus, idea Retegui

Con l’opzione Jonathan David al momento in fase di stallo, la Juventus guarda con crescente interesse alla pista italiana che porta a Mateo Retegui. L’attaccante dell'Atalanta è nel mirino anche del Milan e di altri club di Serie A, ma il suo profilo piace molto per caratteristiche, costi e ambientamento già avviato nel campionato italiano. Il duello di mercato si preannuncia serrato, ma la Juve resta vigile.Il mercato bianconero è solo agli inizi, ma tra valutazioni tattiche, sostenibilità economica e concorrenza interna alla Serie A, la scelta dell’attaccante giusto sarà uno dei nodi centrali dell’estate juventina.