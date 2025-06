Juventus, cosa succede con Jonathan David

La Juventus continua a lavorare con determinazione per assicurarsi Jonathan David, attaccante canadese in scadenza di contratto con il Lille. Nonostante la forte concorrenza di Napoli e Inter, i bianconeri restano in pole nella corsa al classe 2000, protagonista di ottime stagioni in Ligue 1. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club torinese mantiene contatti costanti con l’entourage del giocatore, segno di un interesse concreto e strutturato, che non si è mai realmente affievolito.L’attaccante, autore di numerosi gol nelle ultime stagioni, rappresenta il profilo ideale per il nuovo corso juventino: giovane, talentuoso e con margini di crescita importanti. Tuttavia, la decisione finale sull’eventuale affondo per David sarà presa dalla nuova dirigenza, chiamata a definire le linee guida del mercato estivo.

L’operazione si presenta tutt’altro che semplice, visti gli interessi paralleli di altri top club italiani, ma la Juventus sembra intenzionata a giocare d’anticipo per battere la concorrenza.