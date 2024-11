Dusanè considerato un buon attaccante ma non ancora un fuoriclasse. Nonostante i suoi 6 gol in 10 partite in questa stagione, molti vedono il serbo ancora alla ricerca di una piena maturità tecnica e caratteriale. La trattativa per il rinnovo con lariflette incertezze sulle cifre:attualmente guadagna 12 milioni di euro a stagione, una cifra elevata che lavorrebbe ridurre. Si punta a un accordo attorno ai 10 milioni con bonus e prolungamento fino al 2027 o 2028, ma prima serve definire una data per il confronto formale con il suo agente. Lo riporta calciomercato.com.