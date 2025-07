Juventus, cosa succede con il rinnovo di McKennie

AFP or Licensors

La Juventus e Weston McKennie stanno lavorando ormai da mesi al rinnovo. Il giocatore statunitense aveva prolungato il suo contratto un anno fa, quando era passato dall'essere vicinissimo all'addio a diventare uno dei più duttili e utilizzatiUn anno dopo, il suo rinnovo è ancora un tema fondamentale, perché la scadenza recita 30 giugno 2026. Proprio per questo le parti sono al lavoro per evitare di perdere il giocatore a zero al termine della prossima stagione, ma l'intesa non è ancora stata raggiunta. Al momento, secondo La Stampa, il problema maggiore sarebbe legato, un aspetto che Comolli non gradisce particolarmente, come dimostrato dalla trattativa con David.

La trattativa con il texano, dunque, prosegue con l'obiettivo di trovare un punto d'incontro, ma l'accordo quasi raggiunto di qualche mese fa è uno scenario ormai lontano. Proprio per questo la Juve sta anche ragionando sul prezzo di McKennie,