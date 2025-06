Juventus, cosa succede con il rinnovo di McKennie

La Juventus continua a lavorare sul fronte rinnovi e tra i dossier aperti c’è anche quello di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, reduce da una stagione vissuta tra alti e bassi ma sempre prezioso per equilibrio tattico e duttilità, è al centro di nuovi dialoghi con la società bianconera per il possibile prolungamento del contratto.I colloqui sono in corso e, sebbene non sia ancora stata raggiunta un’intesa definitiva, il clima tra le parti è positivo. McKennie ha mostrato disponibilità a restare a Torino e proseguire il suo percorso con la maglia della Juventus, mentre il club apprezza la sua capacità di adattarsi a più ruoli e la sua esperienza internazionale.

L’eventuale rinnovo, però, passerà inevitabilmente da un confronto sui dettagli economici e sulla durata del nuovo accordo. La Juventus, attenta al bilancio e alla sostenibilità del monte ingaggi, valuterà attentamente ogni aspetto prima di procedere alla firma.Non si escludono nuovi incontri nelle prossime settimane per cercare di sbloccare la trattativa. La sensazione, ad oggi, è che ci siano le condizioni per arrivare a una fumata bianca, ma servirà ancora tempo e qualche passo avanti da entrambe le parti.