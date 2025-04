Juventus, cosa succede con il rinnovo di McKennie

AFP via Getty Images

Allaè scattato il "piano". Dopo essere stato un punto fermo con Thiago– tecnico amante dei giocatori duttili – lo statunitense si è confermato fondamentale anche con Igor, nonostante l’allenatore croato prediliga la specializzazione nei ruoli., però, ha fatto eccezione. In appena 180 minuti con Tudor, ha già ricoperto tre ruoli diversi: esterno sinistro contro il Genoa, esterno destro nella sfida con la Roma – dove ha poi chiuso il match da centrocampista centrale, la sua posizione naturale.La sua capacità di adattarsi alle esigenze tattiche lo ha reso indispensabile in entrambe le versioni della Juventus viste quest'anno. Non a caso, la società ha deciso di mettere fine a ogni incertezza legata al contratto in scadenza. Dopo due estati passate tra voci di cessione e trattative complicate, questa volta non ci sarà alcun addio: il rinnovo è praticamente fatto.

Mancano solo gli ultimi dettagli, ma McKennie è pronto a firmare un prolungamento per altre due o tre stagioni. Un segnale chiaro: la Juventus punta su di lui come uomo spogliatoio e leader in campo, in un gruppo giovane che, anche grazie alla sua presenza, sta trovando sempre più equilibrio e identità.