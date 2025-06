Juventus, cosa succede con Gyokeres

Calciomercato/Getty

Gyokeres Juve: l'Arsenal ha in mano l'attaccante svedese

Ci sono novità rilevanti sul futuro di Viktor Gyokeres, uno degli attaccanti più chiacchierati del calciomercato della Juventus nelle ultime settimane. Il centravanti svedese, reduce da una stagione straordinaria con lo Sporting Lisbona, era entrato nel mirino della Vecchia Signora per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le possibilità di vedere Gyokeres in bianconero si stanno rapidamente riducendo.L’Arsenal ha infatti intensificato i contatti con lo Sporting Lisbona e sarebbe ormai vicino alla chiusura dell’operazione per portare Gyokeres in Premier League. Il giocatore, in rottura con il club portoghese, avrebbe già espresso il suo gradimento per la destinazione londinese, dove lo attende un progetto tecnico ambizioso e la vetrina internazionale della Champions League.

La Juventus, che sperava di inserirsi nella trattativa con un’offerta più contenuta o tramite contropartite tecniche, rischia ora di rimanere tagliata fuori.Nonostante l’interesse concreto del club e la volontà di regalare a Tudor un attaccante moderno e prolifico, Gyokeres sembra destinato a vestire la maglia dei Gunners.