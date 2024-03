La Juventus sta già progettando il futuro e sembra intenzionata a rinforzare il suo centrocampo con uno o due colpi di mercato di rilievo. Il direttore sportivo bianconero, Giuntoli, ha chiaro in mente il profilo di giocatore di cui la squadra ha bisogno per fare il salto di qualità nella prossima stagione. Recentemente, Giuntoli si è incontrato con l'agente di, centrocampista offensivo che si sta distinguendo con ottime prestazioni al Bologna.Attualmente, la Juventus sembra essere in pole position per assicurarsi le prestazioni di Ferguson, un giocatore fedele a Thiago Motta, il che potrebbe essere un altro indizio significativo del mercato. Tuttavia, è importante notare che Ferguson è ambito anche da altre squadre di Serie A, come Napoli, Milan e Lazio.