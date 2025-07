Juventus, cosa succede con Douglas Luiz

Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998, potrebbe già essere ai titoli di coda della sua avventura con la Juventus. Arrivato con grandi aspettative, il suo impatto in maglia bianconera è stato ben al di sotto delle attese, e ora il club starebbe valutando possibili soluzioni per il suo futuro.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante la stagione deludente, il giocatore avrebbe ancora estimatori in Premier League. In particolare, West Ham ed Everton avrebbero manifestato interesse concreto per il regista ex Aston Villa, apprezzandone le qualità tecniche e l’esperienza nel campionato inglese.

Tuttavia, l’ostacolo principale alla trattativa sarebbe l’elevata richiesta d’ingaggio del brasiliano, che avrebbe frenato le intenzioni dei due club. Intanto, la Juventus spera in uno sviluppo positivo in tempi brevi: Douglas Luiz non rientra più nei piani tecnici di Igor Tudor, e la dirigenza bianconera è pronta a favorire una cessione, anche in prestito con obbligo di riscatto.Il futuro del centrocampista si deciderà nelle prossime settimane, ma l’ipotesi di un ritorno in Premier League rimane al momento la pista più concreta per una separazione che sembra ormai inevitabile.