Non è una novità che in casaci sia convinzione sul futuro del ruolo di portiere in Italia, focalizzato su Marco Carnesecchi. Da diverse stagioni, il giovane è sotto osservazione dello staff di osservatori bianconeri, guidato da Claudio Filippi, una figura di rilievo oltre che preparatore dei portieri alla Juve. Nonostante un infortunio alla spalla complicato all'inizio della stagione passata, ora alle spalle, il suo ritorno all'Atalanta lo vede impegnato in un costante duello con Juan Musso, spesso favorito da Gian Piero Gasperini.