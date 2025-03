Juventus, cosa succede con Cambiaso

Il calciomercato dellapotrebbe essere finanziato da una cessione di rilievo nella prossima estate. Tra i possibili partenti spicca il nome di Andrea, giocatore che potrebbe portare un'importante entrata nelle casse bianconere. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che evidenzia il crescente interesse per l’esterno classe 2000.Secondo la Rosea, il Manchester City ha già manifestato il proprio interesse per Cambiaso durante la finestra di mercato invernale e potrebbe tornare alla carica nella sessione estiva. La Juventus, che ha visto il giovane esterno crescere notevolmente, potrebbe valutare la sua cessione per ottenere una significativa plusvalenza. Se dovesse concretizzarsi l’operazione, la vendita di Cambiaso garantirebbe un’entrata importante per il club, utile per finanziare nuovi innesti e rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.