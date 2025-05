Juventus, cosa succede con Cambiaso

Getty Images

Il futuro di Andrea Cambiaso continua a essere al centro delle attenzioni in casa Juventus. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il laterale bianconero rappresenta uno dei profili più tecnici e versatili della rosa e il club è intenzionato a puntare su di lui anche per la prossima stagione.La volontà della dirigenza è chiara: trattenerlo a Torino, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che renderebbe ancora più importante la permanenza dei migliori elementi in rosa. Cambiaso, cresciuto notevolmente sotto la guida di Thiago Motta, ha dimostrato di poter essere un titolare affidabile e di qualità, capace di ricoprire più ruoli lungo la fascia.

Tuttavia, la Premier League incombe, con il Manchester City che non ha mai smesso di monitorarlo. Già a gennaio il club inglese aveva sondato il terreno e, secondo Tuttosport, potrebbe tornare all’assalto in estate con un’offerta importante.La Juventus, dunque, dovrà fare attenzione: blindare Cambiaso diventa una priorità, ma serviranno segnali concreti per respingere le lusinghe di Guardiola. Il mercato si avvicina e la situazione è destinata a evolversi rapidamente.