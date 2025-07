Juventus, cosa succede con Balerdi

La Juventus dovrà probabilmente rinunciare a Leonardo Balerdi. Il difensore centrale classe 1999, attualmente in forza al Marsiglia e parte della nazionale argentina, era finito da tempo sul taccuino della dirigenza bianconera. Tuttavia, secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, il club francese avrebbe deciso di blindare il giocatore in questa finestra di mercato.Il Marsiglia non ha alcuna intenzione di cedere il cartellino di Balerdi e ha alzato un vero e proprio muro davanti agli interessamenti della Juventus, che si era mossa con decisione per regalare a Igor Tudor un rinforzo in difesa di qualità e prospettiva. Il centrale argentino, reduce da una stagione solida in Ligue 1, è considerato un elemento chiave nella rosa dell’OM e rientra pienamente nei piani tecnici per la prossima annata.

Alla luce della chiusura dei francesi, l’impressione è che la Juventus dovrà rivolgere altrove le proprie attenzioni per rinforzare il reparto arretrato. Mister Tudor, che conosce bene Balerdi per averlo allenato a Marsiglia, dovrà quindi adattarsi a nuove opzioni. Il mercato è ancora lungo, ma una pista importante sembra ormai definitivamente tramontata.