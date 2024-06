Alcaraz Juve, i numeri

Presenze: 12

Minuti: 379'

Gol: 0

Assist: 1

Carlosnon è riuscito a mettere in mostra le sue qualità da quando è arrivato nel mercato di gennaio. Il giocatore non ha trovato continuità nel rendimento e nel minutaggio, e un infortunio lo ha tenuto lontano dal campo. Inoltre, la cifra per il riscatto, fissata a 49,5 milioni di euro, ha complicato ulteriormente la situazione per i bianconeri. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus starebbe valutando delle soluzioni per convincere il Southampton, club proprietario del cartellino, a lasciare Alcaraz a Torino per un ulteriore anno, consentendogli di avere più tempo per adattarsi e dimostrare il suo valore.I numeri della sua esperienza alla Juventus: