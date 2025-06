Juventus, cosa succede adesso con Weah e Mbangula

2025 Getty Images

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il futuro di Timothy Weah e Samuel Mbangula resta ancora in bilico. I due esterni erano a un passo dal trasferimento al Nottingham Forest in una doppia operazione di mercato che sembrava ormai prossima alla conclusione. Tuttavia, sul più bello, è arrivata la fumata nera che ha fatto saltare l’affare.Il mancato accordo con il club inglese ha costretto la Juventus a rivedere i propri piani. Ora il club bianconero dovrà lavorare per trovare una nuova sistemazione ai due giocatori, che non rientrano più nei programmi tecnici per la prossima stagione.

L’obiettivo della dirigenza è chiaro: alleggerire la rosa e generare nuove opportunità sul mercato, anche in chiave plusvalenze. Weah e Mbangula, prodotto del vivaio bianconero, sono entrambi profili giovani con potenziale, che potrebbero attirare l’interesse di altri club, soprattutto all’estero.Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi: la Juventus cercherà di chiudere nuove trattative in tempi brevi per non rallentare la pianificazione estiva.