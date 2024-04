Nella lunga lettera agli azionisti Exor, il numero uno dell'azienda ha scritto: "Il 2023 ha rappresentato un anno di transizione (per la Juventus, ndr). Sotto il suo nuovo Consiglio di Amministrazione presieduto da Gianluca Ferrero, l'attenzione è stata rivolta alla risoluzione delle vicende che stava affrontando con la Giustizia Sportiva, sia in Italia che in Europa... La stagione 2023/24 è quindi l'"Anno Zero", in cui la società sta ponendo le fondamenta per il suo ritorno, sia dentro che fuori dal campo". L'anno della ripartenza, vera, per il club, dopo tutte le vicende e anche l'esclusione dalle coppe. L'anno in cui la Juventus ha riscritto i punti per un futuro diverso, di programmazione e più sostenibile, soprattutto in relazione ai costi del calciatori, rispetto agli ultimi anni. Questo significa l'anno zero per Elkann, che racconta anche di una proprietà che si pensa in linea con gli obiettivi dati ad inizio stagione e perciò non insoddisfatta. Anno zero, dunque, ad oggi, pur essendo il terzo consecutivo di una guida tecnica, in questo caso del ciclo-bis di Max Allegri.