Juventus, cosa si fa senza Yildiz? Le 3 soluzioni per Tudor, occhio al ruolo di McKennie

L'ipotesi più probabile



Se Vlahovic non recupera



L'opzione Conceiçao

Senzanon crolla il mondo. È questo, almeno in avvio, il messaggio che Igortrasmetterà alla sua Juventus . Non solo perché una squadra come la Juve non può dipendere da un ragazzo di vent'anni, ma anche perché le alternative non mancano — anzi, rispetto alla gara col Monza potrebbero aggiungersene altre,in primis.La speranza, naturalmente, è che non si aggiungano nuovi imprevisti, perché gestire le emergenze è uno dei punti deboli bianconeri. MPartiamo dallo scenario più plausibile: considerando un possibile (ma non certo) rientro didalla panchina, la Juventus per la sfida di Bologna potrebbe schierarsi conesterno a destra e Cambiaso a sinistra. Sulla trequarti, spazio aDi fatto si tratterebbe solo di avanzareaccanto alla punta serba, mantenendo intatto l'impianto di gioco. È il punto di partenza più logico — anche se non l'unico.Il dubbio legato a, però, resta: il problema fisico potrebbe tenerlo fuori anche contro il Bologna, e solo l’inizio della settimana darà risposte più certe. Se il serbo non dovesse farcela,agirebbe da centravanti, con la possibilità di vedere una Juventus più prudente: un 3-5-2 concentrale e libero di muoversi nella zona solitamente occupata da Yildiz. A destra, Timothypotrebbe essere lanciato titolare a tutta fascia, conconfermato sul versante opposto.E non finisce qui. Tra le alternative spunta anche Francisco, assente col Monza ma pronto a rientrare per il Dall’Ara.potrebbe coprire il ruolo di, pur con caratteristiche diverse, soprattutto per quanto riguarda la zona d'incidenza: è che Chico parte largo a destra ma ha un raggio d’azione più limitato rispetto al turco. Certo, Nico Gonzalez è interscambiabile e può traslocare sulla sinistra, ma negli ultimi tempi ha reso al meglio da seconda punta, partendo dalla destra per accentrarsi. Per questo Tudor difficilmente rinuncerà alla qualità dell'argentino.