La penultima giornata di campionato ha portato una buona notizia per la Juventus: il ritorno in campo di Nicolò. Dopo sette mesi di squalifica per il coinvolgimento in un caso di scommesse, il centrocampista ha potuto finalmente gustare nuovamente il campo, giocando per circa venti minuti. È certamente una coincidenza che dalla sua entrata in campo la Juventus abbia segnato tre gol, ma è altrettanto vero che la sua assenza, così come quella di Pogba, è stata pesante per Allegri. Fortunatamente, Allegri non dovrà affrontare l'assenza di Fagioli a causa di Thiago Motta, il che rappresenta un sollievo per il tecnico bianconero.