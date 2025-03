Juventus, cosa può cambiare verso la Fiorentina

Dopo la pesante sconfitta contro, lasi prepara alla trasferta di Firenze con la necessità di cambiare qualcosa.dovrà fare scelte importanti per cercare una reazione immediata e ridare equilibrio alla squadra. Alcuni giocatori potrebbero perdere il posto, mentre altri potrebbero avere una nuova occasione per mettersi in mostra.Tra coloro che rischiano di finire fuori dall’undici titolare ci sono Kenan Yildiz e Nico Gonzalez, entrambi sottotono nelle ultime uscite. Il tecnico potrebbe decidere di rilanciare il rientrante Francisco Conceição, che ha mostrato sprazzi interessanti e potrebbe tornare utile per dare maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva. Un altro nome che potrebbe ritrovare spazio è Mbangula, giovane talento che potrebbe rappresentare un’opzione a sorpresa per rinvigorire l’attacco bianconero.

Anche in difesa potrebbero esserci novità. Pierre Kalulu e Renato Veiga scalpitano per una maglia da titolare, mentre Federico Gatti non è al top della forma fisica. La Juventus ha bisogno di ritrovare solidità difensiva e potrebbe affidarsi a nuovi interpreti per migliorare l’equilibrio della squadra.La sfida contro la Fiorentina rappresenta un banco di prova cruciale per la Juve e per Thiago Motta, chiamato a prendere decisioni forti per dare una scossa alla squadra e difendere il quarto posto in classifica.