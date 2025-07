Juventus, cosa manca per Weah al Marsiglia? I dettagli

AFP or licensors

è uno dei giocatori in uscita dalla Juventus. I bianconeri hanno deciso di metterlo sul mercato già nei giorni scorsi, fin dal Mondiale per Club: la trattativa con il Nottingham Forest era ben avviata, e nell'operazione c'era anche, ma il rifiuto di Weah ha sancito la fine dei dialoghi. Nonostante questo, però, la Juve vuole proseguire sulla strada della cessione: lo statunitense non rientra nei piani di Tudor.Tra i club più interessati c'è sempre il, che si è già mosso attivamente nei giorni scorsi e continua a lavorare su questa pista. La società bianconera vorrebbe incassare circa, la stessa cifra per cui il Nottingham Forest lo avrebbe acquistato. Secondo Tuttosport, nei giorni scorsi il Marsiglia avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l'ex Lille per un contratto

La Juventus sta attendendo che il club francese garantisca delle condizioni semplici e sicure, dopodiché si procederà verso la fine dell'operazione. Weah resta in uscita e potrebbe tornare presto in Francia, dove ritroverebbe il suo ex compagno Rabiot.