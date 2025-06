Juventus, cosa manca per Jonathan David

La Juventus muove i primi passi concreti per Jonathan David. Nelle ultime ore ci sono stati contatti intensi tra la dirigenza bianconera e l'entourage dell'attaccante canadese, con l’obiettivo di trovare un’intesa economica. Secondo quanto riportato, le parti avrebbero già raggiunto una bozza di accordo su un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, più ulteriori 2 milioni legati a bonus. Una proposta importante, segno che la Juve considera David una delle prime scelte per rinforzare il reparto offensivo.Il contratto di David con il Lille scadrà ufficialmente domani, e da quel momento la trattativa potrà entrare nel vivo. Tuttavia, prima di affondare il colpo definitivo, la società bianconera dovrà risolvere la situazione legata a Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, è al centro di riflessioni sul suo futuro e una sua eventuale cessione libererebbe spazio salariale e tecnico per l’arrivo del canadese.

Jonathan David, reduce da stagioni importanti in Ligue 1, è considerato un profilo ideale per il progetto juventino: giovane, dinamico e con fiuto del gol. Tutto però dipenderà dalla prossima mossa su Vlahovic. Fino ad allora, la Juve resta alla finestra, pronta a colpire.