Juventus, cosa manca per Jadon Sancho

La Juventus accelera per Jadon Sancho, esterno offensivo classe 2000 rientrato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea. Secondo Il Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera ha intensificato i contatti con i Red Devils, presentando una nuova offerta da 10 milioni di euro più 5 di bonus, nella speranza che il club inglese abbassi le pretese, attualmente ferme a 20 milioni.Sancho ha già dato il proprio assenso alla destinazione torinese e per lui è pronto un contratto quinquennale da 5,5-6 milioni netti a stagione, cifra che lo collocherebbe tra i più pagati della rosa. Igor Tudor lo considera un elemento ideale per il suo 3-4-2-1, capace di agire sia da trequartista che da seconda punta.

Il nodo resta però l’intesa con lo United. La Juventus spera di chiudere entro fine mese, anche con la formula del prestito oneroso con riscatto dilazionato, già usata con successo in passato.L’eventuale arrivo di Sancho è legato anche alla cessione di Nico Gonzalez, seguito da alcuni club della Saudi Pro League. La sua partenza potrebbe sbloccare definitivamente l'affare e portare a Torino un rinforzo di qualità e fantasia.