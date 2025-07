Juventus, cosa manca per il rinnovo di McKennie

Getty Images

Oltre al mercato in entrata e in uscita, la Juventus sta definendo diversi rinnovi ormai da settimane. Il primo è stato quello di, ufficializzato prima del Mondiale per Club, con un prolungamento fino al 2030. L'obiettivo della società bianconera, inoltre, era lavorare su altrettanti rinnovi proprio dopo la competizione negli USA.In particolare, i giocatori su cui sta insistendo la Juve sono, tre pilastri della scorsa stagione che possono ricoprire ruoli molto importanti anche nella prossima. Se per i prolungamenti del turco e del difensore ex Frosinone la trattativa sembra essereper il texano non si può fare lo stesso discorso.

Nelle ultime settimane, infatti, il rinnovo di McKennie sembra essersi congelato nonostante i dialoghi fossero ben avviati. Il nodo principale, come racconta Tuttosport,, che stanno tenendo ancora banco in queste settimane: la Juventus vuole continuare a lavorare per il prolungamento dello statunitense, che nella scorsa stagione è stato uno dei più importanti e versatili durante tutto l'anno.