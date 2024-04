"È molto semplice. Siamo molto contenti del mister, sta facendo un grandissimo lavoro con dei ragazzi, cominciato già da un po' di tempo e alla fine dell'anno, quando avremo le carte in tavola, riusciremo a programmare meglio il futuro insieme. Intanto Allegri ha un contratto e non c'è bisogno e soprattutto vogliamo mettere tutte le energie verso i nostri obiettivi”.Parole che hanno lasciato stupiti tanti tifosi della Juventus, che si aspettano un cambio al timone a fine anno. Ma come interpretare queste dichiarazioni? I mancati incontri per il rinnovo sono il chiaro segnale di come il futuro della Juventus sarà con un nuovo allenatore in panchina. La posta in palio è troppo importante, ma suona anche come ultima occasione per chiudere il suo secondo ciclo alla Juve con un trofeo vinto. Allegri è concentrato unicamente sulla Coppa Italia e sul superare l’ostacolo Lazio in semifinale. Ecco perché Giuntoli, con le sue dichiarazioni, cerca di mantenere compatto il gruppo in vista di un finale di stagione che può diventare dolce. Lo scrive calciomercato.com.