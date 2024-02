.

La Juventus ha affrontato il mercato di gennaio con poche necessità immediate, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Sfruttando la finestra di trattative in chiusura, il club ha lavorato per rinforzare la rosa, anticipando la concorrenza e cogliendo opportunità interessanti. Tra queste, il colpo a sorpresa delle ultime ore è stato l'acquisizione di Carlos Alcaraz dall'Southampton.La Juventus è in prima fila per assicurarsi le prestazioni di Riccardo, giovane difensore dotato di forza fisica, velocità e capacità di impostazione. Queste qualità lo rendono uno dei protagonisti principali del prossimo mercato estivo, con diverse grandi squadre che lo stanno seguendo da vicino. Gli osservatori bianconeri sono regolarmente presenti alle partite del Bologna, aggiornando costantemente le loro valutazioni sul talentuoso classe 2002 in vista della finestra di trasferimento estiva.