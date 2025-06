Juventus, cosa è successo alla Continassa: il report dal campo

Getty Images

Laprosegue la preparazione allain vista del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti con partenza fissata per il 14 giugno. Come riportato da Juventus.com, i bianconeri stanno affrontando intense sedute di allenamento, nonostante l’assenza dei numerosi calciatori convocati con le rispettive Nazionali.Nella mattinata di oggi, la squadra si è ritrovata sul campo per una sessione incentrata principalmente sull’aspetto atletico, fondamentale in vista di un torneo così impegnativo. Dopo la prima fase fisica, spazio al pallone con una serie di partitelle che hanno coinvolto tutto il gruppo presente.

Tra i convocati mancanti figura anche Daniele Rugani, che ha lasciato il ritiro juventino per unirsi alla Nazionale italiana, in vista delle imminenti gare di qualificazione ai Mondiali. Un premio meritato dopo una stagione di grande affidabilità e continuità.Il gruppo si ritroverà nuovamente domani mattina per proseguire il lavoro, con l’obiettivo di arrivare al massimo della condizione alla partenza per gli Stati Uniti. Il Mondiale per Club rappresenta un’occasione storica per la Juventus, decisa a farsi valere anche sul palcoscenico internazionale.