Juventus, cosa è emerso dal confronto tra Thiago Motta e la squadra

Dopo la dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia, in casaè stato tempo di riflessioni.e la squadra si sono confrontati in più occasioni per analizzare gli errori commessi e cercare una reazione immediata. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha chiesto ai suoi giocatori un cambio di atteggiamento deciso, prendendo le distanze dalla prova opaca vista contro l’Empoli.Il faccia a faccia è stato duro ma costruttivo, con l’obiettivo di eliminare incomprensioni e ritrovare compattezza. Il focus ora è sulla rincorsa al terzo posto occupato dall’Atalanta, un traguardo fondamentale per salvare la stagione bianconera. Motta ha insistito su maggiore intensità, determinazione e spirito di squadra, elementi imprescindibili per chiudere il campionato in crescendo.

La Juventus dovrà dimostrare di aver recepito il messaggio già dalla prossima gara. Serve un cambio di marcia per ritrovare risultati e fiducia in un momento cruciale della stagione.