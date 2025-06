Cosa è cambiato con Kenan Yildiz

Il cambio con Tudor: più centrale, più decisivo

Da mesi ci si interroga su quale sia il vero ruolo di Kenan. Attaccante? Ala? Trequartista? Durante la gestione, il talento turco classe 2005 veniva spesso impiegato largo sulla fascia, costretto a partire dalla linea laterale per poi accentrarsi e cercare la giocata. Un utilizzo che ne limitava in parte le potenzialità, allontanandolo dal cuore del gioco.Con l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera, le cose sono cambiate. Nel suo 3-4-2-1, Yildiz agisce molto più centralmente, non solo come posizione in campo ma anche per impatto nel gioco. Il raggio d’azione si è leggermente spostato, ma l’effetto è stato enorme: Kenan è ora il vero leader tecnico della Juventus , la mente creativa che lega centrocampo e attacco.

La ciliegina su una torta finalmente compatta

La maglia numero 10 non pesa: vola con leggerezza

Rinnovo Yildiz, il punto

Sarebbe riduttivo però attribuire la crescita di Yildiz al solo cambio tattico. Il giovane talento brilla perché oggi la squadra funziona. Dopo una parte finale di stagione passata tra incertezze e moduli ibridi, Tudor ha restituito equilibrio alla Juve. In questo contesto più armonico, Kenan è diventato la ciliegina su una torta che ha finalmente un gusto deciso e vincente.In un momento in cui leggende come Baggio e Del Piero si fanno fotografare insieme a New York, Yildiz porta avanti la dinastia della maglia numero 10 con orgoglio e leggerezza. A Philadelphia, nella partita contro il Wydad, ha mostrato colpi da fenomeno, confermando che la Juve ha tra le mani un gioiello destinato a brillare a lungo.La dirigenza bianconera ne è consapevole e ha già fissato un appuntamento dopo il Mondiale per Club per blindare Yildiz fino al 2030, con un adeguamento dell’ingaggio che rifletta il suo nuovo status. Il progetto Juventus riparte da lui, dal suo estro e dalla sua visione di gioco.Kenan Yildiz è il futuro, ma anche il presente della Juventus. E adesso, sotto il cielo a stelle e strisce, la maglia numero 10 brilla più che mai.