Juve e Barcellona stanno continuando a discutere dello scambio tra Arthur e Pjanic. In linea di massima sono quasi tutti d'accordo. Tutti...tranne Arthur. Il centrocampista brasiliano, infatti, vuole restare al Nou Camp ma la Juve è disposta a chiudere lo scambio con i catalani solo se Arthur viene incluso nell'affare, altrimenti i bianconeri cercherebbero altri interlocutori come PSG e Chelsea che in queste settimane hanno mandato importanti segnali al calciatore e al suo entourage.