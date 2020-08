Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus nella prossima finestra di mercato ma la partenza del centrale bianconero non è scontata nonostante i rumours provenienti dalla Francia. Secondo L'Equipe il Rennes avrebbe messo gli occhi sull'ex Empoli che però ha un ingaggio importante: da 3,5 milioni di euro a stagione. E questo è un ostacolo importante alla trattativa e in generale alla cessione del difensore toscano che ha comunque come priorità la permanenza nel club bianconero.